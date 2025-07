Rotary Club Pescara Ovest, passaggio del martelletto

Ieri si è tenuto l'appuntamento annuale al Rotary Club Pescara Ovest per l’occasione del passaggio del martelletto. Molti i soci e gli ospiti presenti per l’importante evento che si è tenuto presso il ristorante Les Paillotes di Pescara. Presente tutto il consiglio direttivo con la Presidente uscente Emma Cori e i nuovi nominati per la prossima annualità con la Presidente Donatella Quartuccio.

La cerimonia è iniziata con la presentazione condotta dalla nuova Prefetto Simonetta Paolini, i saluti di Anna De Febis, della presidente uscente Emma Cori, della neo presidente Donatella Quartuccio e del sindaco di Pescara Carlo Masci. La neo presidente, dopo la cena conviviale, ha ripreso la parola per parlare del Rotary che ha accompagnato gran parte della sua vita lavorando nei vari settori sociali e anche come presidente per due volte a Sulmona.

“Generalmente quando parlo -ha detto la neo presidente- i miei consoci lo sanno, parlo sempre delle mie due passioni, di quelle che sono forse assurde, quasi appassionate e cioè di quello che io ho sempre praticato nell'ambito del Rotary in tutti questi lunghi anni, sono più di 30 in cui ne faccio parte. Una è la Rotary Foundation, nella quale io credo fortemente e in tutto quello che si può realizzare, la definisco in maniera forse impropria come il braccio armato del Rotary. Attraverso la Rotary Foundation noi possiamo realizzare ovunque, in Italia, nel mondo, del bene. Il secondo argomento di conversazione che quest'anno ci vedrà protagonisti è il Rotary Campus.

Io credo in quelli che sono i valori del Rotary, perché mi auguro che questo clima molto bello che si è creato fra noi Presidenti e anche all'interno con i vari club, con i vari soci, sia qualcosa che possa dare modo a noi di vivere questa esperienza, tutti quanti insieme. Io mi auguro che riusciamo a trovare dei punti d'incontro e che ognuno mantenga quella che è la propria specificità, quelli che sono i propri interessi di club, ma che la città di Pescara veda questi quattro club uniti e pronti a difendere quelli che sono i club service”.