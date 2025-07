Il Museo Cascella sempre più inclusivo grazie ai fondi del Pnrr

Favorire l’inclusione nella conoscenza significa rendere l’esperienza culturale accessibile, coinvolgente, viva per ogni tipo di visitatore. È questo il cuore del progetto di rinnovamento del Museo Civico “Basilio Cascella” realizzato dalla Fondazione Genti d’Abruzzo grazie ai fondi del PNRR – NextGenerationEU, che ha portato a un profondo ripensamento degli spazi e dei servizi museali per abbattere le barriere fisiche, sensoriali e cognitive e favorire l’autonomia di visita.

Nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – Componente 3 “Cultura 4.0” del PNRR, la Fondazione ha avviato una serie di interventi finalizzati a rendere l’offerta culturale del Museo più ampia, immersiva e accessibile.

Tra le principali realizzazioni:

• Nuovo impianto narrativo-espositivo, con pannelli e didascalie riprogettati per una lettura più chiara, coinvolgente e fruibile anche da persone con disabilità cognitive;

• Postazioni multisensoriali dislocate lungo il percorso museale, che offrono una narrazione accessibile e stimolante anche per i visitatori con disabilità sensoriali;

• Mappe tattili installate all’ingresso e all’inizio di ogni sezione per orientarsi autonomamente;

• Sistema digitale di orientamento con APP “wayfinder” e tecnologia Blind Tag, che accompagna il visitatore lungo il percorso e consente una fruizione autonoma anche a chi ha difficoltà motorie o visive;

• Nuova pavimentazione del cortile di ingresso con pedana di accesso per disabili e inserimento di percorso tattilo-plantare per non vedenti;

• Postazione accoglienza completamente rinnovata, con bancone accessibile alle persone con disabilità motoria;

• Attivazione del Wi-Fi lungo tutto il percorso museale, per favorire l’accesso ai contenuti multimediali e didattici;

• Implementazione dell’accessibilità digitale del sito web del museo, con nuovi plugin e sezioni dedicate.

I nuovi percorsi di accessibilità del Museo Civico Basilio Cascella saranno disponibili per il pubblico a partire da sabato 12 luglio con i seguenti orari: da lunedì a giovedì su prenotazione*: 10-14; venerdì: 10-14; sabato: 17:30-21:30.

«Rendere il Museo Cascella un luogo dove tutti possano sentirsi accolti e protagonisti è una sfida che ci ha guidati in ogni fase del progetto - afferma Luigi Di Alberti, presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo - Questo intervento non è solo un miglioramento funzionale, ma una dichiarazione di principio sul ruolo della cultura come diritto di tutti».

«La nuova guida al percorso espositivo, che sarà presto disponibile - sottolinea la direttrice Letizia Lizza - racconterà non solo la storia della famiglia Cascella, ma anche l’identità culturale abruzzese, in un linguaggio divulgativo e accessibile. È uno strumento che completa e accompagna la trasformazione del museo, all’interno e all’esterno in una sorta di osmosi con la città».

«Abbiamo lavorato per garantire accessibilità in ogni dettaglio, senza compromessi. - evidenzia Ermanno de Pompeis, Rup del progetto - L’uso delle tecnologie, il design inclusivo, il potenziamento dei laboratori didattici: ogni elemento concorre a fare del Museo Cascella un modello di fruizione culturale aperta e moderna».

La specifica formazione del personale addetto all’accoglienza ed ai servizi educativi permetterà di sviluppare nuovi laboratori inclusivi già dal prossimo autunno, contribuendo ad ampliare il pubblico anche scolastico e rafforzando il ruolo del Museo come presidio culturale del territorio.

«Il Museo Cascella diventa uno spazio d'arte ancora più inclusivo, fruibile per tutti. -rileva l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota - Grazie all'intervento finanziato con fondi Pnrr, questa struttura si apre alla città e ai turisti sfruttando davvero tutte le sue potenzialità, permettendo a un pubblico sempre più ampio di entrare a contatto con la dinastia dei Cascella e ammirarne la produzione, scoprendo quando hanno dato e quanto continuano a dare questi artisti alla nostra terra. E' un altro step di cui andare orgogliosi in campo culturale: in questi anni la crescita della nostra città è stata esponenziale, rendendo questo territorio sempre più attrattivo e interessante e il Museo Cascella ha fatto la sua parte. Tra l'altro l'area dedicata alla cultura nel centro di Pescara si è arricchita notevolmente, ad esempio con il Polo Bibliotecario Circolo Aternino, per cui l'offerta si fa sempre più composita e diversificata. Concludo ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo dimostrando che il lavoro di squadra è sempre vincente per avere una città migliore che non lasci indietro nessuno».