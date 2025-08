“Oggi l’assemblea dei soci di Ambiente Spa mi ha nominato presidente per il prossimo triennio. Ringrazio i sindaci per la rinnovata fiducia e in particolare Carlo Masci, sindaco di Pescara, per aver indicato il mio nome. Un onore che ripagherò con impegno, continuando a svolgere il nostro servizio pubblico con dedizione, efficacia e corretta gestione amministrativa ed economica, sviluppando progetti strategici per il futuro (un grazie speciale a Lorenzo e Marcello)”.

Così sui suoi canali social Riccardo Chiavaroli, confermato presidente di Ambiente Spa.