Denunciato il titolare di una rivendita di bici, i carabinieri vi trovano un mezzo elettrico rubato

Grazie a un’articolata attività d’indagine i carabinieri del Nor di Montesilvano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara il titolare di una rivendita di bicicletta. L’ipotesi di reato è la ricettazione, infatti il titolare dell’attività veniva trovato in possesso di una bicicletta elettrica rubata il 25 settembre 2024 e il proprietario aveva sporto regolare denuncia presso la questura di Pescara. È stato proprio quest’ultimo a segnalare ai carabinieri la posizione della sua bicicletta elettrica grazie ad un localizzatore gps installato a bordo del veicolo.

La bicicletta è stata riconsegnata al legittimo proprietario che oramai aveva perso le speranze di ritrovarla, invece il titolare della rivendita dovrà chiarire le modalità con le quali è venuto in possesso di un mezzo oggetto di furto e rinvenuto all’interno della sua attività commerciale. Per tali ragioni il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pescara, per ricettazione.