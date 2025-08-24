Partecipa a Pescara News

Ambiente spa, weekend di lavoro straordinario: ripulita tutta Pescara [FOTO]

Il presidente Ricardo Chiavaroli: “Come scrivo sempre sui social, la città non è sporca. Viene sporcata”

Redazione
Ambiente
“Da via Lago di Borgiano al centro della città,  anche stanotte (tra sabato e domenica) abbiamo pulito tutta Pescara. Ma per mantenere pulito serve sempre il sostegno della maggioranza dei cittadini contro gli incivili”. 

Lo ricorda il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, aggiungendo: “Come scrivo sempre sui social, la città non è sporca. Viene sporcata”. Pertanto Chiavaroli, ribadendo l'impegno della partecipata del Comune, invita comunque i pescaresi a essere il più possibile educati nel conferimento del pattume e nell'abbandono dell'immondizia.

