Lavori Aca in viale Bovio, le modifiche alla viabilitÃ 

A partire da domani il traffico cambia nella zona, ecco come

I lavori dell'Aca in viale Bovio per il posizionamento di nuove tubazioni idriche interesseranno, a partire da domani, altri tratti della zona nord per cui scatteranno delle modifiche alla viabilitÃ , come prevede una ordinanza del Comune. 

Da domani, 25 agosto, e fino al 30 settembre, stando  al cronoprogramma comunicato dall'Aca sarÃ  in vigore il senso unico in direzione sud-nord sul tratto di viale Giovanni Bovio compreso tra l'intersezione con via Delfino Spiga Celestino e l'intersezione con via Masaccio. Inoltre, per i mezzi pesanti provenienti da nord su viale Giovanni Bovio, sarÃ  in vigore il divieto di transito e obbligatoriamente la svolta a sinistra su via Milite Ignoto e per i mezzi leggeri (automobili, motorini) provenienti da nord su viale Giovanni Bovio scatterÃ  il divieto di transito con facoltÃ  di svolta a destra su via Masaccio. 

E' previsto anche il divieto di transito su via Delfino Spiga Celestino. L'impresa esecutrice dei lavori dovrÃ  garantire ai residenti l'accessibilitÃ  alle rispettive proprietÃ . Altre modifiche erano state previste con una precedente ordinanza, sempre su viale Bovio, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Beato Angelico.

