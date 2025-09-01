Marco Molisani diventa direttore generale di Ambiente spa

Marco Molisani, dirigente del settore Politiche per il Cittadino del Comune di Pescara nonché coordinatore dell’area “amministrativa" e vice direttore generale dell’Ente, ha assunto oggi – per tre anni - l’incarico di direttore generale della società in house providing Ambiente spa, a seguito di una selezione pubblica indetta dalla stessa società. Tra le esperienze più significative di Molisani all’interno della pubblica amministrazione, quella in Provincia (dal 1998), nello staff del presidente, e poi in Comune (dal 2003), come vice capo di Gabinetto e capo di Gabinetto del sindaco per poi assumente l’incarico (nel 2016) di dirigente del settore Politiche sociali, ora Politiche per il cittadino e di coordinatore dell’area amministrativa. Nel 2023 è stato inoltre nominato responsabile dell’Ufficio della fusione e dal primo gennaio 2025 vice direttore generale.

Molisani, da oggi in aspettativa in Comune, ricorda di aver promosso l’attivazione dei Puc (lavoratori di utilità collettiva), e Pescara è stato il primo Comune a farlo, e i progetto di housing first, con l’utilizzo delle case confiscate alla criminalità per le persone senza dimora, poi divenuta una best practice a livello europeo per l’utilizzo dei fondi Pnrr.

“Il nuovo incarico è molto stimolante, una nuova sfida che ho colto con grande piacere”, dice Molisani che si è già confrontato con il presidente Riccardo Chiavaroli sugli obiettivi da raggiungere. “Le priorità sono il miglioramento del primo contatto con i cittadini, attraverso il potenziamento del call center, poi il contrasto all’inciviltà di chi conferisce i rifiuti fuori orario e fuori postazione attraverso il potenziamento dei controlli e il ripristino degli ispettori ambientali, un ruolo da affidare a personale appositamente formato”.

"Ringrazio Molisani per l'attività svolta in Comune, sempre con professionalità, puntualità e rigore", dice il sindaco Carlo Masci. "Sono certo che saprà contribuire al meglio alle attività di Ambiente, il cui ruolo all'interno della città di Pescara e di tutti gli altri Comuni serviti da Ambiente è preziosissimo e deve tendere continuamente a migliorarsi".

"L’ingresso di Molisani in una società ben consolidata sarà particolarmente utile, con le sue indubbie capacità, in una fase di crescita e miglioramento che ci vedrà protagonisti nel settore", commenta Chiavaroli.