Pescosansonesco, il consigliere Palmerini aderisce alla Lega

Ancora un'adesione alla Lega nel Pescarese. Si tratta di Antonio Palmerini, consigliere di maggioranza al Comune di Pescosansonesco, figura di esperienza e profondo conoscitore del territorio.
"Accogliamo con entusiasmo un altro amministratore nella nostra squadra - dichiara Emanuele Evangelista, segretario provinciale della Lega Pescara - La sua adesione Ã¨ l'ennesima conferma della fiducia che tanti rappresentanti delle istituzioni locali ripongono nel nostro progetto politico". Soddisfatto anche Renato Tarquinio, assessore al Comune di Pescosansonesco, che definisce l'ingresso di Palmerini "un contributo prezioso che rafforza l'azione amministrativa della coalizione di centrodestra".
"Un altro passo avanti - aggiunge Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega - per un partito che cresce, ascolta e costruisce ogni giorno insieme ai cittadini. La Lega Ã¨ ormai un punto di riferimento per chi vuole lavorare seriamente per il territorio. A Palmerini va il nostro benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro".