Lutto in casa Ecomob, Ã¨ morto Mimmo Giallorenzo

Ãˆ venuto a mancare questa mattina nell'Ospedale civile di Pescara Mimmo Giallorenzo, presidente di Ecolife, associazione di promozione sociale organizzatrice delle otto edizioni di Ecomob a Pescara e dell'edizione tenutasi nel settembre 2024 a Termoli, in Molise. Mimmo Giallorenzo, 75 anni, Ã¨ scomparso a seguito di una inaspettata e fulminea malattia per la quale era stato ricoverato al Civile di Pescara a metÃ agosto.

I funerali si terranno nella Chiesa di San Giuseppe alle ore 17 di mercoledÃ¬ 3 agosto. "Con Mimmo abbiamo ideato e portato avanti con entusiasmo e passione il primo grande evento del centro-sud Italia dedicato alla mobilitÃ sostenibile, al turismo attivo e alla green economy - commentano dalla Ecolife -. Una perdita importante che ci lascia attoniti. Proseguiamo il nostro lavoro portando il suo ricordo nel cuore".