A Manoppello arriva il Mangiaplastica [FOTO]

Per promuovere la raccolta selettiva e favorire il riciclo della plastica, in linea con i principi dell’economia circolare è arrivato in via Tosti, nei pressi di Parco Arabona, il Mangiaplastica. L’eco compattatore, installato grazi a fondi ottenuti dal Comune, che ha vinto un bando dedicato a progetti di sostenibilità ambientale, permetterà ai cittadini di conferire in modo semplice e responsabile le bottiglie in plastica (PET).

Per utilizzare il Mangiaplastica, basterà scaricare l'applicazione dedicata sul proprio smartphone e registrarsi al servizio. Ogni volta che si introdurranno le bottiglie, il sistema conteggerà automaticamente le unità conferite. Al raggiungimento di una soglia di punteggio prestabilita, i partecipanti riceveranno un omaggio come incentivo per il loro impegno nella raccolta differenziata.

Presto saranno fornite tutte le indicazioni operative e si organizzerà un pomeriggio dedicato all’utilizzo dell’eco compattatore, con informazioni tecnico-pratiche alla presenza dei tecnici.

“A novembre scorso, di ritorno dalla fiera Ecomondo di Rimini, in Comune ci siamo subito messi al lavoro per reperire i fondi – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore Roberto Cavallo – con il Mangiaplastica vogliamo incentivare la nostra comunità a prendersi cura dell'ambiente in modo attivo e consapevole. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile dove ogni gesto conta”.