Il Gruppo Cucinelli apre un nuovo sito produttivo a Penne

"Il gruppo Cucinelli rappresenta un'occasione di rilancio per il settore tessile dell'Area vestina. Penne avrà benefici importanti in termini occupazionali e sociali. L'investimento rappresenta l'emblema della rinascita di Penne". Sono le parole con cui il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, commenta l'apertura del nuovo sito produttivo del gruppo Cucinelli nella cittadina abruzzese, in programma domani, 4 settembre, con una cerimonia pubblica a partire dalle 17 alla quale prenderà parte lo stesso presidente, Brunello Cucinelli.

"L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è potenziare il Polo dell'Alta moda pennese - prosegue il sindaco - perché Penne possa essere considerata in Italia l'emblema della sartoria artigianale. I migliori sarti di Roma, di Milano, hanno spesso origini pennesi. Il loro know-how è unico nel mondo". Con la legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2023 a Penne è stata riconosciuta la qualifica di "Città della sartoria artigianale", in considerazione della valenza internazionale e dell'importanza storicamente assunta dalla produzione di abiti su misura cuciti dai sarti pennesi.

L'annuncio ufficiale dell'iniziativa di Cucinelli risale al novembre 2023. La cittadina di Penne lega il suo nome alla sartoria e all'abbigliamento grazie allo storico marchio Brioni che qui ha un suo stabilimento dagli anni '60 del secolo scorso, attualmente con circa 800 dipendenti. Nell'ottobre 2024, nella sede della Fondazione Brioni ha riaperto la Scuola di Alta Sartoria 'Nazareno Fonticoli', per preservare e coltivare il know-how sartoriale attraverso la formazione di nuove generazioni di sarti, un percorso biennale con 1.300 ore per ciascun anno.

Alla cerimonia di inaugurazione dello stabilimento del Gruppo Cucinelli domani parteciperanno anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, e il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Attesi anche i vertici di Confindustria Abruzzo Medio-Adriatico, tra i quali il presidente, Lorenzo Dattoli, e il past-president Silvano Pagliuca.