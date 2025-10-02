Sciopero generale del 3 ottobre, Ambiente SpA: “Cercheremo di ridurre al minimo i disagi”

Domani, 3 ottobre, si terrà lo sciopero generale nazionale promosso da alcune sigle sindacali. Lo ricorda la società Ambiente SpA, mettendo in evidenza che l'astensione dal lavoro comporterà serie difficoltà per ciò che riguarda i servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia della Città di Pescara e degli altri comuni serviti, che tuttavia “cercheremo di contenere quanto più possibile anche in base alle adesioni effettive dei lavoratori interessati e comunque garantendo i servizi minimi essenziali (strutture sanitarie, utenze scolastiche, mense”.

Con l'occasione “invitiamo i cittadini per quanto possibile ad evitare oggi e domani il conferimento di rifiuti, magari trattenendo per qualche ora in più presso la propria abitazione quelli non putrescibili (plastica, carta, vetro, ecc.)”, fa presente il presidente Ricardo Chiavaroli avvisando i cittadini rispetto agli inevitabili disagi che ci saranno non solo venerdì, giorno dello sciopero, ma di conseguenza anche nei giorni successivi "a causa dell’accumulo dovuto a mancati ritiri e indipendenti dalla nostra volontà".