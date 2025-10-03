Partecipa a Pescara News

"Passeggiate anarchiche" alla Macondo, nuova uscita per Comete. Scie d'Abruzzo

Il nuovo libro di Valentina D'Addazio verrà presentato in anteprima assoluta sabato 4 ottobre alle ore 18.30

Redazione
Cultura
E' in uscita per Ianieri edizioni "Passeggiate anarchiche" di Valentina D'Addazio, con prefazione di Alice Rifelli, che verrà presentato in anteprima assoluta sabato 4 ottobre alle ore 18.30 alla Scuola Macondo di Pescara (via De Cesaris, 36); questo nuovo lavoro fa parte della collana "Comete. Scie d'Abruzzo" diretta dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta, che dialogherà con l'autrice per la prima presentazione.

Un viaggio tra storia, memoria e paesaggio alla scoperta di tre figure centrali del movimento anarchico abruzzese: Virgilia D’Andrea (Sulmona, 1888 – New York, 1933), poetessa dell’anarchia; Carlo Tresca (Sulmona, 1879 – New York, 1943), sindacalista e giornalista combattivo; Umberto Postiglione (Raiano, 1893 – San Demetrio ne’ Vestini, 1924), maestro rurale e fondatore della prima Casa del Popolo in Abruzzo.

Emigrati, esiliati e segnati da un destino difficile, non smisero mai di lottare per la libertà, denunciando ingiustizie e battendosi contro l’analfabetismo, lo sfruttamento e l’isolamento culturale. Attraverso documenti, scritti e luoghi, Valentina D’Addazio ricostruisce le loro vite intrecciando educazione, migrazione e scrittura come strumenti di emancipazione e resistenza.

Un libro che è insieme ricerca storica e guida ideale per ripercorrere, tra Sulmona, Avezzano, Popoli e Raiano, le tracce di un movimento che ha contribuito a formare la coscienza sociale e politica dell’Abruzzo. "Comete – Scie d'Abruzzo" gode della fiducia dei seguenti partner: I Borghi più Belli d’Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari ed il Parco Nazionale della Maiella.

