La Gara di pesca alla plastica cambia format con la “double weeks edition”

Il maltempo che ha costretto a rinviare per due domeniche di seguito la Gara di pesca alla plastica non ha fermato l’entusiasmo degli organizzatori dell’evento, che rilanciano con la nuova formula “double weeks edition”. Assonautica Pescara Chieti, con il suo Sportello del Mare, e il porto turistico Marina di Pescara annunciano, infatti, che dopo il secondo rinvio per maltempo – la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi prima il 28 settembre e poi il 5 ottobre – i partecipanti avranno un’occasione in più per pulire il mare e svolgere l’attività di sensibilizzazione.

Nonostante la Gara si svolgerà ufficialmente domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 13, a partire da oggi e per le prossime due settimane tutto il materiale “pescato” concorrerà alla pesa finale. Fino al giorno della manifestazione, infatti, sarà possibile contribuire alla raccolta dei rifiuti in mare o in acqua: nel porto turistico, nel porto fluviale o durante le uscite in barca. Ogni pezzo di plastica o altro materiale recuperato potrà essere conteggiato ai fini della gara, portandolo alla pesa che si terrà nella sede di Assonautica la domenica mattina al termine della gara. I partecipanti avranno ovviamente la possibilità di continuare la loro pesca durante la mattinata della gara, per poi partecipare alla cerimonia di premiazione prevista per le ore 16:30, dove tutti gli equipaggi riceveranno ricchi premi e simpatici gadget in un momento di condivisione e sensibilizzazione per tutte le età.

La Gara di pesca alla plastica, infatti, non è una vera e propria competizione (nonostante ci sia una graduatoria e premi più ricchi per i primi classificati), ma è un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale non a scopo di lucro, riconosciuta come evento EMD – European Maritime Day 2025 dalla Commissione Europea per il suo valore nella tutela dell’ecosistema marino e nel coinvolgimento della comunità locale. L’obiettivo è promuovere la protezione dell’ambiente marino e un uso più responsabile della plastica, unendo sport, cittadinanza attiva e impegno civile. Per informazioni e iscrizioni gratuite: www.assonauticapescara.it.