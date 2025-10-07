Riapre la Fiera del Vintage “Caccia all’Affare”

Dopo una pausa estiva, la fiera del vintage “Caccia all’Affare” è pronta a tornare, con un weekend ricco di emozioni e scoperte. L’11 e 12 ottobre, la fiera si svolgerà presso la struttura fieristica di via Tirino 427, offrendo un’esperienza unica per gli amanti del vintage, del collezionismo e del second hand. Negli ultimi anni, l’interesse per il vintage è cresciuto esponenzialmente a livello nazionale e locale. Sempre più persone riscoprono il fascino dei pezzi unici, portatori di storie e di un’estetica intramontabile. Il vintage non è solo moda, ma un vero e proprio stile di vita che celebra la sostenibilità e l’individualità.

“Caccia all’Affare” ha registrato un successo crescente dalla sua inaugurazione nel marzo 2022, diventando un appuntamento imperdibile per chi cerca articoli che raccontano la storia delle epoche passate. Ogni visitatore avrà l’opportunità di scoprire tesori nascosti e autentiche rarità, grazie alla presenza di oltre 90 espositori. L’evento si svolge al coperto, garantendo un ambiente comodo e accogliente. L'ingresso è gratuito, e gli orari di apertura al pubblico sono dalle 9 alle 19, sia sabato che domenica. Non perdere l'occasione di immergerti in un’atmosfera nostalgica e di fare affari imperdibili.