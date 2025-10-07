Nasce a Francavilla al Mare l'università popolare francavillese, un programma culturale ideato dall'associazione culturale Senso Civico, presieduta da Nicolino Di Quinzio (foto) in sinergia con il Francavilla Urban festival, format ideato e diretto dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone.

"Gli incontri si svolgeranno da ottobre 2025 a giugno 2026 nella sede dell'Associazione Senso Civico a Francavilla al Mare e sono gratuiti e rivolti alla cittadinanza francavillese - sottolinea il presidente Di Quinzio - Per realizzare il programma abbiamo coinvolto le associazioni del territorio, con argomenti che spaziano dalla medicina alla letteratura, dalla storia alla psicologia, con particolare attenzione ai francavillesi da non dimenticare ed alle mostre di artisti abruzzesi.

Questo il ricco programma dell'università popolare francavillese:

Inaugurazione

16 ottobre ore 17

Cuore, batticuore e buonumore.

Relatore Francesco Marchesani

19 ottobre ore 17

La Marsica incontra l’Adriatico a cura di Orietta Spera.

6 novembre ore 17.30

La prevenzione degli infortuni in ambito domestico

Relatore Armando Marcucci.

9 novembre ore 17

Presentazione di libri a cura di Alessandra Melideo.

Rossella Frollà con Umberto Piersanti; Florida Stati con Massimo Pasqualone; Paola Caporale con Danila

Russo; Maria Gabriella Ciaffarini con Elena Malta; Claudio Cirinei e Luisa Di Labio con Alessandra Melideo;

Giuliano Commito con Stefano Pasotti.

Inaugurazione della mostra di Gianni Ortolano ed Emanuele Cerreto.

14 novembre ore 18

Presentazione del libro del prof Antonio Sorella I segreti della mandragola . Introduce Roberta Testone.

16 novembre ore 17

Presentazione del libro di Franco Di Tizio a cura di Massimo Pamio.

20 novembre ore 17

Presentazione del libro di Carlo Palazzi, Il futuro dei sogni.

Relatore Massimo Pasqualone

23 novembre ore 17

Francavillesi da non dimenticare: Domenico Basti

Relatore: Nicolino Di Quinzio

30 novembre ore 17

Francavillesi da non dimenticare: Bruno Zulli

Relatore Nicolino Di Quinzio

6 dicembre ore 17

Inaugurazione della mostra della scuola di Paola Di Biase.

Presentazione del libro di Eliana D’Onofrio.

11 dicembre ore 19

Alimentazione e salute.

Relatore Corrado Pierantoni

14 dicembre ore 17

Inaugurazione della mostra degli allievi di Paola Di Biase.

Presentazione del libro di Marisa Risio Metamorphoseon.

21 dicembre ore 17

Premio Senso Civico per la comunicazione

Inaugurazione della mostra di Giorgio Acerra (21-24 dicembre)

28 dicembre ore 17

Presentazione del libro di Massimo Pasqualone, relatore Mirella D’Ettorre

Inaugurazione della mostra di Merilù Di Gregorio

11 gennaio ore 17

Francavillesi da non dimenticare: Giuseppe Iacone

Relatore Nicolino Di Quinzio

15 gennaio ore 17

Nozioni di primo soccorso

Relatore Francesco Marchesani

18 gennaio ore 17

Digiuno, salute&consapevolezza

Relatore Antonello Donsante. Inaugurazione della mostra di Carla Di Benedetto.

25 gennaio ore 17

I primi passi dell’esplorazione spaziale.

Relatore Bartolomeo Di Pinto-

1 febbraio ore 17

Poeti dialettali da ricordare: Emanuele Talone, Attilio Mucci, Tommaso Stella, Mario D’Arcangelo, Bruno

Terrenzio, Orlando D’Addario.

Relatore Massimo Pasqualone

5 febbraio ore 17

Le patologie della colonna vertebrale

Relatore Marco Strona.

7 febbraio ore 17

Presentazione dei libri di Italo Leonzio

Relatore Massimo Pasqualone.

22 febbraio ore 17

Francavillesi da non dimenticare: Parsifal Catena.

Relatore Nicolino Di Quinzio.

1 marzo ore 17

Premio Galasso

8 marzo ore 17

Premio Senso civico donna

15 marzo ore 17

Inaugurazione della mostra di Kalos.

10 aprile ore 17

presentazione dei libri di Patrizia Splendiani

12 aprile ore 17

Incontro con le Edizioni Drakon

Inaugurazione della mostra Nasri Nawal

17 aprile ore 17

incontro di sofrologia riconnettiva a cura di Patrizia Splendiani

18 aprile ore 17

Incontro con le edizioni Drakon

22 aprile ore 17

gli archetipi dell'Io sono con i tarocchi di Jodorowsky a cura di Patrizia Splendiani

15 maggio ore 17

counseling di gruppo e libro terapia e, a conclusione, campane tibetane a cura di Patrizia Splendiani.

3 giugno ore 17

Premio Nadia De Medio