Giornata Mondiale della Vista: visite gratuite e screening a Pescara

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, giovedì 9 ottobre, Piazza della Rinascita ospiterà una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sull’importanza della salute visiva. L’iniziativa è promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS – Consiglio Regionale d’Abruzzo, in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) e il Centro di Alta Tecnologia in Oftalmologia – Scuola di Specializzazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto dal Professor Rodolfo Mastropasqua.

L’evento, aperto alla cittadinanza, rientra tra le attività annuali della IAPB, volte a richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla in tutte le fasi della vita. «Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia – sottolinea Antonello Di Deo, delegato regionale della IAPB ETS – e il rischio di perdere in parte o totalmente la capacità visiva è aumentato negli ultimi anni. La prevenzione resta il modo migliore per conservarla per tutta la vita».

Durante la giornata, il personale del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia effettuerà visite di screening gratuite a bordo dell’unità mobile oftalmica messa a disposizione dalla IAPB Abruzzo e distribuirà materiale informativo. «Basta un minuto per salvarsi la vista – spiega il Prof. Rodolfo Mastropasqua – misurare la pressione oculare aiuta a prevenire il glaucoma, eseguire il test di Amsler è utile per la maculopatia retinica, mentre per l’ambliopia dei bambini è importante la visita ortottica. Queste patologie, essendo spesso asintomatiche, se diagnosticate in ritardo, non consentono di recuperare il visus perso».

Per agevolare la partecipazione, il Centro sarà a disposizione dei cittadini dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. «L’iniziativa mira a promuovere la cultura della prevenzione – conclude Americo Montanaro, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti d’Abruzzo – perché prevenire significa evitare malattie o diagnosticare precocemente problemi oculari, aumentando le possibilità di salvaguardare la vista. La Giornata Mondiale della Vista offre un’importante occasione per sensibilizzare istituzioni e cittadini».