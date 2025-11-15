Raccolta dei rifiuti porta a porta, Ambiente spa incontra i cittadini per estendere il servizio in centro

“Prende il via nei prossimi giorni il percorso che porterà all’estensione del servizio di raccolta porta a porta nel resto della città, coprendo anche l'ultima porzione del centro. Mercoledì 19 novembre, dalle 18:30 alle 20, si svolgerà il primo degli incontri programmati da Ambiente spa per informare i cittadini e illustrare la nuova modalità di raccolta, dando modo ai cittadini stessi di sottoporre quesiti ai rappresentanti e al personale della società”. Ne danno notizia il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’Ambiente Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli spiegando che gli incontri proseguiranno fino al 21 gennaio prossimo, con questo calendario: 19, 26 e 28 novembre, 9 14 e 21 gennaio, a seconda delle strade di residenza e dei numeri civici.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala Consiliare del Comune. L’area interessata è quella delimitata da via De Amicis, corso Vittorio Emanuele, via Trieste, via Tassoni, viale della Riviera e lungomare Matteotti. All’inizio di gennaio, il 7, sarà aperto il punto di distribuzione del materiale di Ambiente spa. Lì potranno ritirare mastelli, buste e tessere i titolari delle utente domestiche e quelli delle utenze non domestiche che non si trovano a piano terra. Il punto di distribuzione sarà attivo in via Nicola Fabrizi numero 224, fino al 28 febbraio. Le utenze domestiche, invece, a piano terra saranno contattate da Ambiente spa, per la consegna del materiale.

“In questi giorni stiamo informando capillarmente i cittadini, per invitarli ai sei incontri che abbiamo programmato per le prossime settimane e per il mese di gennaio”, spiega Chiavaroli. “Gli incontri rappresentano un passaggio preventivo, in vista della rimozione dei cassonetti tradizionali dalle strade, che avverrà in maniera progressiva dalla fine di gennaio - orientativamente il 26 - come è già accaduto nel resto della città. Contestualmente alla rimozione, sarà avviata la nuova modalità di raccolta”, dice sempre il presidente di Ambiente spa che illustrerà tutti i dettagli nei prossimi giorni, in conferenza stampa.

“Prosegue il processo che abbiamo avviato in città per implementare la percentuale di raccolta differenziata, che dal 2023 ad oggi è già aumentata, grazie al porta a porta, di dieci punti percentuali e ha raggiunto il 57%. Questa è una sfida che siamo sicuri di vincere, grazie alla collaborazione della città e con il passare dei mesi la situazione va sempre meglio, proprio grazie ai cittadini, anche se ci sono tuttora delle sacche notevolmente minoritarie di inciviltà che creano, però, forte disagio nei tantissimi che rispettano le regole", dicono il sindaco Masci e l’assessore Orta. "A tal proposito abbiamo potenziato i controlli, sia con gli ausiliari ambientali che con le telecamere, per stroncare in maniera decisa e definitiva questi striscianti e vergognosi esempi di pura inciviltà. Nei prossimi giorni forniremo i numeri delle contravvenzioni erogate nei confronti di questa minoranza che genera degrado in alcune zone della città".