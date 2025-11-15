Blitz dei carabinieri in piazza Santa Caterina: arresti, denunce e un negozio multato per violazione di normative sul lavoro

Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Pescara, nel contesto delle attivitÃ di controllo delle aree urbane, hanno messo in campo unâ€™intensa operazione finalizzata al controllo del territorio e in particolare del centro cittadino, nei pressi di piazza Santa Caterina, dove i residenti segnalano da tempo forme di degrado urbano con episodi di spaccio e consumo di alcol da parte di tossicodipendenti e vagabondi.

Lâ€™operazione, supportata da personale della Compagnia Carabinieri Pescara, da unitÃ cinofile e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, si Ã¨ concentrata sul contrasto della microcriminalitÃ e del lavoro irregolare, secondo una strategia piÃ¹ volte affrontata nel corso dei Comitati per lâ€™Ordine e la sicurezza pubblica, presieduti dal Prefetto Vicario Dottoressa Amabile, e messa in campo giÃ da tempo dallâ€™Arma di Pescara, dâ€™intesa con le altre Forze di polizia, che mira ad intervenire laddove trovano spazio fenomeni di marginalitÃ sociale, in unâ€™ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni dello sfruttamento del lavoro sommerso e di verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Una strategia che ha visto, peraltro, nel tempo, lâ€™esecuzione di attivitÃ investigative e di complesse operazioni di polizia giudiziaria sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pescara.

Nella circostanza Ã¨ stato emesso provvedimento di chiusura e sospensione della licenza nei confronti di esercizio di rivendita ortofrutticolo per gravi inosservanze sulle prescrizioni relative alle norme sulla tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e lâ€™impiego di lavoratore in nero. Le operazioni effettuate hanno interessato veicoli in transito oltre che soggetti a piedi, con accertamenti su documenti personali, responsabilitÃ amministrative, possesso di sostanze stupefacenti ed armi improprie.

Questo l'esito dei controlli:

- identificate 73 persone, in prevalenza extracomunitari;

- controllate 15 auto;

- ispezionati 5 esercizi pubblici e accertata una violazione di normative sul lavoro, per cui sono state elevate sanzioni amministrative per 11.000 euro circa.

- segnalati alla Prefettura 3 cittadini extracomunitari trovati in possesso di modica quantitÃ di sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva sequestrata;

- deferite 3 persone, di cui una per evasione, lâ€™altra per porto di oggetti atti ad offendere e lâ€™ultima per omessa designazione responsabile servizio protezione e prevenzione.

Nel corso delle attivitÃ venivano, inoltre, arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 2 uomini, un 37enne e un 42enne residenti nelle province di Chieti e Pescara. Gli stessi, a bordo della loro auto, mentre transitavano nei pressi dellâ€™area interessata al servizio, non si fermavano allâ€™alt imposto dai Carabinieri. Dopo un breve inseguimento venivano bloccati, ma al momento di scendere dal veicolo aggredivano i militari operanti con calci, pugni e morsi. Definitivamente immobilizzati, i due venivano trovati in possesso di 0,55 grammi di sostanza stupefacente. Venivano, quindi, condotti presso la locale casa circondariale. Analoghi interventi, mirati a rafforzare la sicurezza e la percezione di legalitÃ nei luoghi piÃ¹ sensibili della cittÃ , continueranno anche nei prossimi giorni ed estesi alle aree piÃ¹ periferiche dellâ€™area urbana, con lâ€™obiettivo di prevenire situazioni di degrado e restituire ai cittadini spazi pubblici piÃ¹ sicuri e vivibili.