Raccolta dei rifiuti porta a porta in centro, altri due incontri di Ambiente spa con i cittadini

E' in programma mercoledÃ¬ 26 novembre, dalle ore 18:30 alle ore 20, il secondo incontro organizzato da Ambiente spa per informare i cittadini e illustrare la modalitÃ di raccolta dei rifiuti porta a porta, che sarÃ ulteriormente estesa in centro dal mese di gennaio 2026. Il primo appuntamento si Ã¨ svolto mercoledÃ¬ scorso, e i cittadini presenti hanno avuto la possibilitÃ di parlare direttamente con i rappresentanti e il personale della societÃ .

Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, lâ€™assessore allâ€™Ambiente Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli. La prossima data Ã¨ quella del 28 novembre, venerdÃ¬, per poi riprendere a gennaio (il 9, il 14 e il 21). I partecipanti sono suddivisi tra i vari incontri a seconda delle strade di residenza e dei numeri civici. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala Consiliare del Comune, sempre alle ore 18:30.