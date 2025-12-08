A Pescara gli Stati generali del verde urbano: un convegno e tante iniziative per riscoprire la Pineta

Due giornate per parlare di verde e riscoprire la Pineta dannunziana. Le ha promosse il Comune di Pescara e le ha organizzate la cooperativa Il Bosso, per sabato 13 e domenica 14 novembre, con due momenti diversi. Sabato è previsto un approfondimento con un convegno dedicato alla tutela e alla trasformazione del patrimonio verde urbano: all’Aurum, dalle 10, si ritroveranno esperti, istituzioni e professionisti per discutere il ruolo strategico di parchi, alberature e infrastrutture naturali per affrontare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita. L'incontro punta ad illustrare la filosofia e i progetti del Comune per una "nuova veste verde" della città, dando voce a tutti coloro che stanno lavorando in questa direzione, mentre la seconda giornata sarà dedicata alle attività all’interno della Pineta, che si aggiungono a quelle svolte ogni settimana da Il Bosso per le famiglie.

“Faremo un approfondimento con gli esperti e spiegheremo tutte le attività che stiamo compiendo sul verde”, ha spiegato il sindaco Masci presentando la due giorni che vedrà la partecipazione anche dell'Università di Camerino. “Teniamo tantissimo al verde, agli investimenti sull’ambiente, e quindi vogliamo illustrare quali interventi sono stati programmati per fare di Pescara la città del verde. Ciò che vogliamo è aumentare la presenza di verde, che deve diventare prioritario, anche per contrastare le isole di calore che sempre più incideranno sul nostro territorio nei prossimi anni e proprio per questo intendiamo introdurre nelle zone centrali dei veri e propri "polmoni", eliminando l’asfalto e creando condizioni di vita migliori. Questo comporta un cambiamento culturale perché la prima cosa che sentiamo dire è che tutti sono favorevoli all’introduzione del verde ma nessuno vuole perdere ciò che c’è, a partire dai parcheggi. Quanto alla Pineta, è osservata speciale, e i passaggi che stiamo realizzando devono portare alla rinascita della parte bruciata negli anni scorsi e all’ampliamento dell’area verde con l’accorpamento dei comparti 4 e 5. Ma vogliamo anche mostrare la Pineta di oggi e le attività possibili al suo interno perché qualcuno parla di abbandono, ma è falso”.

“Stiamo investendo sul verde somme mai investite prima d’ora”, ha detto l’assessore Cristian Orta ricordando che il Comune sta puntando anche a “riempire le aiuole rimaste vuote e, in alcuni casi, riempite con il cemento. Noi ci stiamo mettendo nuove piante e questo è un messaggio positivo per la città come lo è il progetto di via Milano, dove il verde prenderà il posto del cemento”. “Abbiamo voluto abbinare il convegno sugli Stati generali del verde con un messaggio sull’importanza della biodiversità in un ambiente naturale come quello della Pineta dannunziana, che vogliamo mostrare a tutti. E nella giornata di domenica organizzeremo attività ludiche ed educative per far conoscere la Pineta”, ha annunciato Cristian Moscone, presidente della cooperativa il Bosso, che gestisce quest'area verde, affiancato da Filomena Spagnoli, responsabile delle attività di educazione ambientale.

“Sarà una festa dedicata alla riserva, alle famiglie, ai cittadini, per far vivere loro questo luogo così importante per la città, dalle 9:30 alle 12:30. Sono in programma", ha annunciato Spagnoli, una visita guidata, come quelle che facciamo ogni domenica, ci sarà una dimostrazione di attività di nordic walking, anche questa sulla scia degli appuntamenti settimanali, e poi laboratori per bambini e una attività curata dall’Università di Chieti-Pescara, nella persona di Andrea Di Blasio, con giochi e attività dedicati alle famiglie. Con queste iniziative mostriamo a tutti quanto possano essere stimolanti e interessanti le attività offerte in Pineta”. Sarà possibile iscriversi, contattando il Bosso (tel. 085/9808009 - e-mail info@ilbosso.com). Inoltre si svolgerà la premiazione di un concorso letterario realizzato con i ragazzi delle scuole.