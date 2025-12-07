Un presepio di cuore a Francavilla al Mare: il talento e la passione dei giovani degli Amici del Foro

In una piazza SS Angeli Custodi che si veste di luci e di magia natalizia, anche quest’anno si accende il presepio realizzato dai giovani dell’associazione Amici del Foro di Francavilla al Mare. Un’opera che, pur nella sua semplicità, riesce a catturare l’anima di questa festa, portando in piazza un messaggio di speranza, fede e comunità.

Il presepio di quest’anno è un esempio di creatività e dedizione. I ragazzi, con il cuore colmo di emozione, hanno dedicato tempo e passione alla sua realizzazione. Utilizzando materiali che il nostro mare dona generosamente, hanno intrecciato, con cura e fantasia, elementi naturali per creare la grotta della natività. Un lavoro umile, ma che trasmette un grande valore: quello di credere nelle tradizioni e nel potere della condivisione.

Il risultato è un presepio autentico, simbolo della volontà di questi giovani di mantenere vivi i valori della nostra cultura e di diffondere un messaggio di speranza in un periodo così speciale. La loro passione si percepisce in ogni dettaglio, rendendo questa creazione un vero e proprio patrimonio di emozioni e di cuore.

“L’invito è rivolto a tutta la comunità: venite a scoprire questa meraviglia, lasciatevi coinvolgere dalla bellezza semplice di un presepio che nasce dall’amore e dall’impegno di ragazzi che credono nel valore della tradizione e della fede. La magia del Natale si fa ancora più intensa quando si condivide con occhi pieni di emozione e cuori aperti”, si legge in una nota.

Appuntamento dunque in piazza SS Angeli Custodi, a Francavilla al Mare, per condividere insieme questa esperienza. “Un grazie speciale ai giovani dell’associazione Amici del Foro, veri protagonisti di questa magia natalizia, che ogni anno ci regalano un momento di sincera bellezza e grande cuore. Perché il Natale è anche questo: un gesto d’amore, un’opera di passione, un sogno realizzato con le mani e con il cuore”, conclude la nota.