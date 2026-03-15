Pescara premiata a Roma tra i Comuni Plastic Free, la città vince due “Tartarughe d’Oro”

“Le due Tartarughe d’oro di Plastic Free che la città di Pescara ha ricevuto oggi a Roma sono il riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti con determinazione sul fronte della tutela ambientale. Per me, per il Comune, e per la città, che crede in determinati valori sono motivo di grande soddisfazione”. Sono queste le prime dichiarazioni del sindaco Carlo Masci, a margine della cerimonia di consegna delle “Tartarughe d’Oro” ai Comuni italiani riconosciuti Plastic Free, un prestigioso attestato che certifica l’impegno concreto delle amministrazioni locali nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta stamani al Teatro Olimpico di Roma.

Sono 24 i Comuni abruzzesi premiati e Pescara ha compiuto un importante passo avanti ottenendo due Tartarughe d’Oro, migliorando il risultato dello scorso anno quando il capoluogo adriatico aveva conquistato una Tartaruga. Il riconoscimento è la sintesi targata Plastic Free delle numerose iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale per ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere comportamenti sostenibili. Tra queste figurano le giornate Plastic Free dedicate alla pulizia del territorio e alla sensibilizzazione dei cittadini e, più recentemente, l’ordinanza che vieta l’utilizzo della rafia nelle strutture balneari pescaresi, un provvedimento volto a limitare la dispersione di materiali plastici nell’ambiente marino.

Il premio viene assegnato sulla base di quattro parametri principali:

• gestione dei rifiuti urbani;

• contrasto all’abbandono dei rifiuti;

• azioni virtuose sul territorio;

• sensibilizzazione ed educazione ambientale dei cittadini.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme a Ester Zazzero, responsabile dell’Ufficio Transizione Ecologica e Valorizzazione del Mare e dei Fiumi del Comune di Pescara. “Passare da una a due Tartarughe d’Oro – commenta Masci – significa che Pescara sta andando nella direzione giusta: quella di una città sempre più attenta alla sostenibilità, alla difesa del mare e alla riduzione dell’uso della plastica. Continueremo a promuovere iniziative, regolamenti e attività di sensibilizzazione coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e operatori economici, perché la salvaguardia dell’ambiente è una responsabilità condivisa e una priorità per il futuro della nostra comunità. Nel 2027, in occasione del centenario della città di Pescara, puntiamo a ottenere la terza Tartaruga d’Oro e già stiamo lavorando per centrare questo obiettivo”.