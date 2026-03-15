Forza Italia elegge quattro consiglieri alla Provincia di Pescara

“Forza Italia conferma e consolida la propria posizione politica di spicco e di guida all’interno dell’area di centrodestra ed elegge 4 consiglieri all’interno del nuovo Consiglio provinciale di Pescara. Si tratta di Gilberto Petrucci, sindaco di Penne, Angelo Belli assessore comunale a Rosciano, Augusto Recchia vicesindaco a Civitella Casanova e Gianfranco De Massis, sindaco di Elice. Un risultato di assoluta eccellenza che ribadisce l’autorevolezza degli Azzurri, non solo sul capoluogo adriatico, ma anche sul territorio e nelle aree interne, che peraltro affianca al neo-presidente De Luca un gruppo di amministratori esperti, solidi, affidabili e ricchi di esperienza”. È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in riferimento al risultato conseguito da Forza Italia che ha visto l’elezione di 4 amministratori Azzurri candidati nella lista unica di Forze di Libertà.

“La prima considerazione riguarda l’appartenenza territoriale degli eletti – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, spalmati su tutta la provincia, una presenza che ci consentirà di dare veramente voce a tutti i comuni del nostro hinterland, dalla Val Pescara alla Valle Vestina, senza comunque dimenticare la costa. L’elezione di 4 amministratori Azzurri conferma poi la forza del nostro partito, la sua capacità attrattiva, la fiducia che sa determinare e tradurre in risultato elettorale, era successo alle elezioni di primo livello al Comune di Pescara appena una settimana fa, oggi ne abbiamo la conferma definitiva, a testimoniare un partito che ha saputo rinnovarsi, senza tradire le proprie origini e la propria storia, ed è considerato un punto di riferimento ineludibile all’interno dell’alleanza di centrodestra. Infine l’esperienza maturata dai nostri consiglieri sul campo, che consentirà al neo-Presidente De Luca di cominciare ad amministrare e governare, attraverso scelte puntuali e concrete, già da domattina. A tutti i neo-eletti rinnovo l’augurio di buon lavoro, garantendo la vicinanza della Regione Abruzzo per garantire, insieme, la tutela degli interessi e delle necessità della nostra provincia”.