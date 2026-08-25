Attiva l'Eco-piazzola di Ambiente spa in via Bologna per tutti i tipi di rifiuti

È operativa da oggi la terza Eco-Piazzola di Ambiente spa, situata in via Bologna, nel parcheggio all’angolo con via Paolucci, accanto all’Inps. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Carlo Masci e l'assessore Claudio Croce, che hanno affiancato il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, Daniela Terreri, del Cda di Ambiente, il direttore generale Marco Molisani e i responsabili della società. L'Eco-Piazzola, in cui è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto (anche i Raee) utilizzando la tessera consegnata ai cittadini da Ambiente, si aggiunge a quelle già operative nella zona nord della città, in via Pasolini (vicino alle Naiadi) e nella zona sud (parcheggio di via Pepe). È disponibile anche il distributore dei sacchi di organico, plastica e indifferenziato per i possessori di Eco-card.

"Questa isola", ha detto Chiavaroli, "è a servizio integrativo del porta a porta, è attiva 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana”. “Possono recarsi qui tutti gli utenti che ne hanno diritto e hanno la card per usare questo impianto. Ricordiamo che va evitato il conferimento illecito dei rifiuti, sui marciapiedi e nei cestini gettacarte. Solo conferendo correttamente aiutiamo la città e contribuiamo al suo decoro", ha concluso il presidente di Ambiente spa. "L'impianto", ha spiegato Croce, "è utilizzabile dalle utenze comprese tra la linea ferroviaria e il mare con la tessera consegnata da Ambiente e si affianca al porta a porta. I cittadini possono usare la Eco-Piazzola per il conferimento di tutti i tipi di rifiuti. Sempre per supportare il sistema, implementarlo e migliorarlo, nei prossimi mesi avremo a disposizione altre campane per il vetro e per l'organico, circa 300, da distribuire in città, oltre a dieci mangiabottiglie".

"Proseguiamo sulla strada intrapresa finalizzata a garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini, con più eco-piazzole, più isole informatizzate (ce ne sono 12) nelle aree pedonali e più campane in città", ha commentato Masci. "La percentuale di raccolta differenziata sta aumentando in maniera esponenziale e stiamo raggiungendo il 65% . Intanto stiamo monitorando ciò che accade in città per migliorare il servizio ma chiedo a tutti di rispettare le regole. Quando si invoca la città sostenibile poi bisogna comportarsi di conseguenza, per cui chiedo ai cittadini di seguire il percorso indicato per fare di Pescara una città sempre più civile e sostenibile. Purtroppo ci sono persone incivili che continuano a conferire male, ad esempio nei cestini stradali dove andrebbero solo piccoli rifiuti e carta, creando così una sorta di tappo che rende i cestini inutilizzabili. Il rispetto delle regole va praticato da tutti, impegnandoci insieme per la sostenibilità ambientale".