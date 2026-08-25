A SpoltoreÂ l'estemporanea di pittura: Ã¨ il quinto anno

L'associazione Accademia degli Insepolti promuove la quinta edizione del Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea, intitolato Â«Atmosfere di un borgo: Spoltore tra paesaggio e territorioÂ», un appuntamento culturale ormai consolidato che celebra la bellezza e l'identitÃ profonda di Spoltore. Questa manifestazione, che giunge quest'anno al suo quinto anno, si Ã¨ trasformata in una vera e propria tradizione per la comunitÃ , diventando uno degli eventi piÃ¹ significativi dedicati alla pittura dal vivo nel panorama locale. Il borgo di Spoltore, con i suoi scorci storici, le sue architetture secolari e i suoi suggestivi paesaggi, si prepara ad accogliere nuovamente numerosi artisti, pronti a trasformare il centro storico in un grande atelier all'aperto. Attraverso il gesto artistico, i partecipanti non si limitano a riprodurre vedute, ma interpretano la memoria e il vissuto quotidiano, rendendo l'arte un prezioso strumento di valorizzazione, incontro e riflessione per l'intera cittadinanza.

L'evento, programmato per le giornate del 29 e 30 agosto, continua a rappresentare un momento di fervore creativo che unisce artisti italiani e stranieri, senza alcun limite di etÃ , accomunati dal desiderio di confrontarsi con la complessitÃ e la suggestione del territorio. La manifestazione si avvale del patrocinio della CittÃ di Spoltore. La kermesse giungerÃ al suo apice sabato 5 settembre 2026, giorno in cui si terrÃ la cerimonia di premiazione proprio nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Popolo di Spoltore, evento conclusivo di un percorso di narrazione visiva che ogni anno rinnova il legame indissolubile tra la comunitÃ e le proprie radici. Per qualsiasi informazione e chiarimento Ã¨ possibile fare riferimento ai contatti telefonici dedicati (329 989 1139 e 335 811 9556). Evento con contributo della Fondazione PescarAbruzzo.