"InnovAzioni – Strumenti e soluzioni per la crescita”, Condindustria presenta l'edizione 2020

Al via la selezione per partecipare all’edizione 2020 di uno dei più grandi eventi nazionali dedicati all’innovazione, firmato Confindustria Chieti Pescara. Per il settimo anno consecutivo si terrà infatti a Pescara “InnovAzioni – Strumenti e soluzioni per la crescita”, organizzato e promosso dalla Sezione Servizi Innovativi dell’Associazione degli industriali in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori e Match 4.0 – Digital Innovation Hub Abruzzo, con il patrocinio della Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo e del Comune di Pescara. Cornice della manifestazione, che avrà luogo il prossimo novembre nei giorni 13 e 14, sarà l’Aurum, in Largo Gardone Riviera.

L’evento, come ormai da tradizione, farà da contenitore anche quest’anno al Premio nazionale Campioni d’InnovAzioni – Grandi Aziende che vedrà protagoniste realtà imprenditoriali affermate, e il Premio nazionale Campioni d’InnovAzioni rivolto alle PMI. Quest’ultimo contest è aperto alle piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, inclusi spinoff universitari e startup, che abbiano ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi progetti all’avanguardia in termini di innovazione di prodotto, di processo o sotto il profilo organizzativo. E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 7 ottobre 2020. La partecipazione è gratuita e il regolamento è disponibile sul sito www.innovazioni.camp/ regolamento.

“Innovare significa creare un cambiamento positivo”, afferma Cristiano Fino, Presidente della Sezione Servizi Innovativi, “e questo è uno degli elementi che permette alle imprese di avere maggiori possibilità di successo. Consapevoli del fatto che il progresso sia un fattore determinante nella crescita economica di una regione e di un Paese, portiamo avanti il progetto InnovAzioni, che ci permette di cogliere le tante sollecitazioni che giungono dall’esterno o dall’interno dell’impresa per essere al passo con le nuove condizioni del mercato e per rispondervi in modo nuovo e concreto, in aderenza con i bisogni espressi dai clienti”.

Protagonisti del progetto messo in campo da Confindustria Chieti Pescara saranno anche gli studenti universitari, attraverso un concorso di idee rivolto proprio a loro, l’Innovation Hackathon. Potranno partecipare gli iscritti in determinate facoltà delle Università dell’Aquila, di Chieti Pescara, di Teramo, oltre alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Luiss. I partecipanti, riuniti in team, proporranno soluzioni innovative a specifiche problematiche poste da tre aziende.

Anche per questa edizione si rinnova il sodalizio di InnovAzioni con il Progetto Serena che si occupa di alcuni aspetti che investono la vita dei malati di diabete, e lo fa in modo innovativo. Attraverso l’impiego di cani molecolari, arriva loro un aiuto prezioso in grado di prevenire le crisi ipoglicemiche e iperglicemiche.

Ecco il programma dell’evento.

Venerdì 13 novembre alle ore 9 ci sarà l’apertura dell’Innovation Hackathon. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, verrà aperto ufficialmente il contest e verranno presentati i progetti innovativi della categoria Startup e Spinoff universitari che avranno superato la selezione. A seguire, intorno alle ore 17, si svolgerà il Convegno di Studio con gli interventi di importanti imprenditori del panorama nazionale, che racconteranno la propria esperienza nelle strategie d’innovazione e riceveranno il Premio nazionale “Campioni d’InnovAzioni – Grandi Aziende”.

Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 9, sarà il turno dei progetti innovativi della categoria PMI: toccherà quindi alle piccole e medie imprese ammesse alla selezione presentare al pubblico i propri progetti innovativi. Al termine della mattinata è prevista la premiazione dei “Campioni di InnovAzioni” nonché la proclamazione dei vincitori dell’Innovation Hackathon.

Le PMI, le startUp e gli spinOff universitari che si candideranno al Premio Campioni d’InnovAzioni e supereranno la selezione avranno a disposizione una vetrina gratuita sugli spazi web e social di InnovAzioni 2020 (http://www.innovazioni.camp). Ai sei vincitori (3 aziende e 3 startup), oltre al titolo di Campione d’InnovAzioni 2020, verrà assegnata un’opera di design innovativo realizzata per l’occasione. Nella categoria Startup/Spinoff universitari, il primo premio verrà attribuito dal Title Sponsor Metamer. Il secondo premio, per il miglior progetto presentato in ambito medicale, verrà conferito dal Golden Sponsor Maico. Il terzo premio, al miglior progetto presentato in ambito ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), sarà assegnato dal Golden Sponsor GI Group. Tutti i vincitori (sia della categoria PMI che Startup/Spinoff universitari), parteciperanno di diritto alla finale del Premio Best Practices per l’Innovazione organizzato da Confindustria Salerno.

Per ulteriori informazioni su InnovAzioni 2020, rivolgersi alla Segreteria Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara attraverso la mail s.daviero@confindustriachpe.it o chiamando il numero 085/4325544.