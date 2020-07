Donazioni al sistema del volontariato: il grazie della Regione al Gruppo Gabrielli

Si è svolta a Pescara la cerimonia di consegna delle attrezzature che il Gruppo Gabrielli ha deciso di donare a tutto il mondo del volontariato dopo un'approfondita analisi fatta con la Regione Abruzzo: strumenti fondamentali per diminuire il rischio di contagio dei volontari che si adoperano quotidianamente al trasporto sanitario di persone contagiate, ma utili anche per l'operatività post-Covid nell'ottica di un sostegno alle persone in difficoltà per tutte le loro necessità quotidiane.

Si tratta di quasi cento tra sanificatori di ultima generazione e sedie "scendi scale" per le evacuazioni di emergenza.

"La gara di solidarietà che il mondo delle imprese ha messo in atto in questo difficile momento che stiamo vivendo - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì - è straordinaria e dimostra il grande senso di responsabilità nei confronti delle nostre comunità. Voglio esprimere tutta la mia stima e tutta la mia gratitudine al Gruppo Gabrielli per questo importante contributo che ha dato alla nostra Regione".