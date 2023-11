A Pescara il 'Renewable&Energy Saving Adriatic Convention'

Il tema energetico è centrale nel panorama attuale non solo ‘tecnico’ ma anche politico, geopolitico, di cronaca e istituzionale.

Tenere insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale è possibile ed esistono già esperienze imprenditoriali che indicano come tracciarla. Tra le condizioni per realizzare la transizione energetica, una politica industriale "concreta e stabile" che dia certezze alle imprese per investire, rafforzi la filiera italiana delle tecnologie verdi e accresca anche la sicurezza energetica del Paese nel lungo periodo .

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, RESAC porta nuovamente sul nostro territorio le testimonianze di autorevoli esperti e vuole rappresentare un contributo al dialogo in atto su tutti i livelli, europeo, nazionale e regionale, per fare emergere soluzioni e prospettive per una transizione energetica sostenibile, volta a promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese e dell’intero Paese.



Il programma prevede:

Saluti istituzionali

Mirko Basilisco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Chieti Pescara

Tavola rotonda - La transizione energetica: nuovi scenari ed opportunità di mercato

Cecilia Braggiotti, Chief Innovation Officer & Offtake Origination Zhero

Antonello Di Pardo, Senior Economist strategie settoriali e impatto - CDP Cassa Depositi e Prestiti

Letizia Magaldi, Executive Vp Magaldi Green Energy

Domenico Noviello, Direttore Confindustria Energia

Nikolaus Widmann, Head of Special Projects in TES

Tavola rotonda - La politica energetica nello scenario geopolitico: sfide ed opportunità

Silvano Pagliuca, Presidente Confindustria Abruzzo

Michele Fina, Senatore, componente 8ª Commissione permanente - Ambiente, Transizione Ecologica, Energia.

Fabrizio Luciolli, Presidente Comitato Atlantico Italiano

Gennaro Strever, Presidente CCIAA Chieti Pescara

Conclusioni

Cristiano D'Ortenzio, Presidente Sezione Energia Confindustria Chieti Pescara

Modera Marzio Quaglino - giornalista RAI.

Un evento realizzato con il contributo di ANCE Abruzzo. Main Sponsor MFM carrelli elevatori, con il supporto di Enesco, Andreoli Associati srl, Radio Isav, Mediaplus.



La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: ISCRIZIONI