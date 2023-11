Allerta Meteo: a Montesilvano si allagano le strade

Una vera e propria bomba d'acqua scesa dal cielo!

Questo è il riassunto della giornata di oggi, mercoledì 22 novembre, a Montesilvano, dove diverse strade sono state inondate dall'incessante pioggia che, già dalle prime ore del mattino, ha incominciato ad avere i suoi effetti provocando non pochi disagi alla circolazione dei veicoli.

Da segnalare, in particolare, la chiusura temporanea di stamani sul lungomare del tratto che inizia dai Grandi Alberghi e arriva nella zona di Via Marinelli.

Nel primo pomeriggio diverse squadre di protezione civile si sono adoperate per rimediare ai problemi legati alla viabilità. Necessario in alcune aree l'utilizzo delle idrovore.

La presenza, invece, di tombini che risultano otturati, tanto da non riuscire a drenare l'eccessiva presenza d'acqua, non aiuta sicuramente ad evitare situazioni di disagio come quelle che si sono andate a creare nella giornata odierna.