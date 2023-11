INSIEME PER DIRE NO

Tante, troppe, le donne vittime di violenza.

Per il 25 novembre prossimo, nella Giornata internazionale istituita per combattere l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile odv organizza, presso il Parco di Villa Sabucchi a Pescara un momento di riflessione.

Durante la mattinata, saranno presenti con noi, Fabiola Bacci e Isabella Martello, Donne, Mamma e Sorella di due vittime di femminicidio.

Tutti insieme condivideremo i nostri pensieri, verranno proiettati video che raccontano il tema della violenza per arrivare al cuore e alla testa delle persone.

Le cronache purtroppo continuano a raccontarci fatti tragici che non vorremmo più sentire. Una triste prova del fatto che ancora oggi nella nostra cultura sono presenti atteggiamenti e forme di pensiero che devono essere sradicati attraverso una vera e propria battaglia culturale da avviare nelle scuole attraverso l’inserimento di percorsi legati all’educazione sentimentale senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto da famiglia e società".

"Sempre più adolescenti mostrano difficoltà nel vivere delle situazioni affettive. Quella della violenza di genere sulle donne è un tema che non deve interessare solo il 25 novembre, ma tutti i giorni.

L’iniziativa messa in campo dall’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile odv cercherà di mettere in relazione più voci per lanciare un messaggio quanto più trasversale possibile".