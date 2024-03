Al Grand Hotel Adriatico il Premio Luca Fioriti

Nel ventennale della sua scomparsa Ottavio De Martinis, in qualità di sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara, ho partecipato in mattinata alla cerimonia del "Premio Luca Fioriti... per l'impegno sociale e familiare profuso", che si è svolta presso il Grand Hotel Adriatico. Una prima edizione organizzata dalla famiglia di Luca, venuto a mancare il 30 marzo del 2004 all'età di soli 58 anni, che ha ripercorso la sua esistenza lavorativa spesa in Poste Italiane e poi come dirigente e responsabile del Corriere Prioritario Regionale.

Dopo la visione di un video a lui dedicato, si è proceduto alla premiazione di Enrico Di Donato, Bruno Giansante, Alberto Balducci, Geremia Mancini, Adriano Tocco, Mario Di Giacomo, Ernesto D'Onofrio, Daniela Del Pinto, Ugo Iezzi e Antonio Scarpello. Sui social, De Martinis si congratula con tutti i premiati "per l'impegno profuso nel lavoro e nel sociale" e rivolge "un sentito ringraziamento" a Donato Fioriti della Cipas Abruzzo, figlio di Luca, "per l'invito a condividere il ricordo del caro papà, persona dedita agli altri, in prima fila come sindacalista a tutela dei diritti dei lavoratori, incorniciato da una cerimonia che si è tinta di forti e coinvolgenti emozioni".