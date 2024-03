Inaugurata a Montesilvano la “Panchina della Ricerca”

In mattinata, presso il Largo Sir Robert Baden Powell di via Sele, alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e dell’assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Pompei, è stata inaugurata la “Panchina della Ricerca”. Un gesto in ricordo di Alessandra Pizzuti, giovane di Montesilvano che all’età di 24 anni ha perso la sua battaglia contro la fibrosi cistica. Su iniziativa delle sorelle Francesca e Deborah Pizzuti, dei familiari e degli amici di Alessandra, in collaborazione con la Fondazione di Pescara per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - ETS, la Lega italiana Fibrosi Cistica Abruzzo e l’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, si è scelto di “adottare” una panchina come mezzo per far conoscere e prevenire una della malattie genetiche più diffuse al mondo ma, purtroppo, ancora poco conosciuta.

“Abbiamo accolto con grande slancio e commozione questo bellissimo gesto in ricordo di Alessandra - ha detto il primo cittadino - Un gesto che assume, pertanto, un doppio significato in grado di mantenere sempre vivo il ricordo e l’ottimismo di questa straordinaria ragazza e, al tempo stesso, di testimoniare l’importanza del donare per sostenere la ricerca e infondere speranza in chi è affetto dalla malattia e nei familiari, proprio come desiderava Alessandra”. L’assessore Pompei ha aggiunto: “Siamo vicini alla famiglia di Alessandra, agli amici e a tutte le persone che combattono la stessa battaglia. Ogni gesto è importante per sensibilizzare e sostenere la ricerca, soprattutto per la fibrosi cistica che appare, oggi, una delle malattie più diffuse al mondo ma anche la meno conosciuta. Siamo pronti a sostenere ogni futura iniziativa in ricordo di Alessandra, la cui panchina è prezioso strumento per sensibilizzare sull’importanza della donazione e della ricerca”.

“Grazie a chi si è seduto accanto a me a vedere le stelle”… Sono queste le parole della ragazza scomparsa nel novembre 2022, riportate sulla targa apposta sulla panchina verde e fucsia che richiamano i colori del ciclamino, fiore simbolo della campagna nazionale di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica che, nel mese di ottobre, raccoglie fondi per la ricerca. La panchina della ricerca inaugurata oggi è la prima nella città di Montesilvano, ma rientra in un progetto di sensibilizzazione che coinvolge anche la città di Pescara con la sua panchina verde e fucsia posizionata nel Parco D’Avalos e a cui ne seguirà presto una terza, che invece verrà inaugurata a Francavilla. Un modo per sostenere insieme i progetti di ricerca e di sensibilizzazione e incentivare alle donazioni, le uniche capaci di dare respiro alla ricerca sulla fibrosi cistica, proprio come era desiderio della bella Alessandra.