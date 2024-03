La classe degli "Over 60" iscritti al corso di Alfabetizzazione Digitale, organizzato dal Comune di Montesilvano e diretto dal docente Mario Bisceglie, si ferma per una breve pausa in occasione della Pasqua.

Tuttavia, come si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Palazzo di Città, “con grande spirito di coesione ed amicizia, l'intero gruppo rivolge a tutti un augurio di pace e serenità!!! Buona Pasqua!!!”. Le lezioni riprenderanno a breve.