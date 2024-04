A Montesilvano continuano i seminari gratuiti “Dog School - Educare e Gestire”

Doggielandia Asd, con il patrocinio del Comune di Montesilvano, ha organizzato i seminari gratuiti “Dog School - Educare e Gestire” al fine di sensibilizzare la cittadinanza al corretto comportamento in città con i cani, e fornire i giusti strumenti per migliorare la gestione e il rapporto tra proprietario e animale. E’ ancora possibile iscriversi agli ultimi due appuntamenti in programma:

Venerdì 12 aprile - ore 17 – Parco Giovanni Paolo II – “Cuccioli: tutto ciò che serve sapere!”

Sabato 20 aprile - ore 10 - Parco della Libertà - “Salute del cane: campanelli d’allarme, problematiche comuni e pericoli di stagione”

Un’iniziativa curata dal consigliere delegato al Mondo Animale, Giuseppe Manganiello, e dall’assessore al verde pubblico, Alessandro Pompei, con l’obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario, consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale ed educare a comportamenti corretti. Per partecipare ai seminari gratuiti è necessaria la prenotazione al numero telefonico 392/6060521.