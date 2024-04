‘Amanti Frementi, Tremendi Tormenti’ in scena al Teatro Cordova

“Il Teatro Kappa porta in scena a Pescara il 4 e 5 maggio prossimi, negli spazi del Teatro Cordova, la Commedia degli equivoci, ‘Amanti Frementi, Tremendi Tormenti’, sposando la solidarietà, ovvero finanziando l’acquisto di un defibrillatore che verrà donato al Comune di Pescara per salvare vite umane. È l’iniziativa lanciata quest’oggi in Comune, un evento di assoluta rilevanza che associa la cultura all’attenzione verso il sociale”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota nel corso della conferenza stampa convocata alla presenza del Generale Enzo Cappa, regista, ideatore, produttore e direttore dello spettacolo, di Margherita Cordova direttore artistico del Teatro Cordova, e di alcuni attori protagonisti della piéce, ossia Rita Maria Binni e Mauro Di Profio.

“L’assessorato alla cultura – ha spiegato Carota – ha ritenuto opportuno promuovere lo spettacolo che ha finalità benefiche, per la donazione di un defibrillatore cardiaco all’Amministrazione comunale di Pescara che potrà farne buon uso. Questo dispositivo computerizzato salvavita è in grado di ripristinare il normale battito del cuore in chi si trova malauguratamente in una condizione di arresto cardiaco imprevedibile; si comprende quindi l’importanza dell’iniziativa di TeatroKappa e della volontà del Comune di Pescara”.

Il cast è composto da Lorenzo Adami, Rita Maria Binni, Anna Contino, Lucilla Del Rosario, Mauro Di Profio, Ugo Dragotti, Caterina Franchetta, Angelo Losito, Mariella Orlando, Giulia Tarquini, Luca Troiano, Valentina Mancini. L’ingresso è gratuito ma con un’offerta libera a partire da 10 euro.

“Lo spettacolo ‘Amanti Frementi, Tremendi Tormenti’ – ha aggiunto il produttore Cappa – per la prima volta portato in scena a Pescara, è una commedia in tre atti senza intervallo, una pièce di matrice plautina fondata su un equivoco da cui si dipartono una serie di intrighi e situazioni amorose che poi si risolvono in un finale a sorpresa. Il componimento teatrale prevede anche l’esecuzione di brani canori dal vivo e brevi rimandi al ‘Barbiere di Siviglia’ di Rossini. All’evento abbiamo voluto abbinare un momento di solidarietà ovvero l’acquisto di un defibrillatore di ultima generazione che doneremo al Comune di Pescara”.