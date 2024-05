Torna l'Open Day dell'Isia, ecco quando Ã¨ previsto

Venerdì 10 maggio torna l'Open Day dell'Isia Pescara Design, uno dei cinque istituti di Alta Formazione Artistica del Ministero dell’Università e della Ricerca che rilascia diploma equipollente alla laurea, con corsi di primo e secondo livello e master pubblici e a numero chiuso.

L'Open Day 2024 ruota intorno all’idea di rendere visibile il futuro, sfruttando la tecnologia esistente e la magia dell’AR: è possibile scansionare il QR code e immergersi così nella realtà di questo istituto. Appuntamento in via Cesare Battisti 198 dalle ore 10 alle ore 17 per partecipare ai workshop di fotografia / modellazione / disegno / materiali / laser scanner / sound design / comunicazione / grafica e giocare con le installazioni interattive.

Iscrizioni qui: https://bit.ly/OpenDayIsia. Maggiori informazioni, invece, sono disponibili qui: https://bit.ly/IsiaDesign. E' poi previsto un altro open day il 5 luglio.