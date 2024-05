Proiezione del cortometraggio "La Preda" al liceo classico D'Annunzio

Lunedì 13 maggio alle ore 9.15, nell'aula magna del liceo classico "G. D'Annunzio", sarà presentato lo short movie "La Preda", un appuntamento con gli studenti che darà il via al progetto "La Preda nelle Scuole". Un evento straordinario, dicono gli organizzatori, "per promuovere la riflessione e il dialogo su tematiche fondamentali per la società, attraverso l’arte cinematografica". Il cortometraggio "La Preda", prodotto nel 2023 dall'Associazione Mama, affronta il tema delicato della violenza contro le donne. Girato interamente in Abruzzo, nel borgo di Guardiagrele, porta in scena un cast di attori di origine abruzzese. La regia è firmata da Pierluigi Di Lallo.

Presentato alla stampa il 16 Novembre 2023, è stato proiettato per la prima volta il 24 Novembre 2023 a Guardiagrele, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio il 16 novembre 2023 era il giorno in cui Giulia Cecchettin, la studentessa padovana tragicamente vittima di femminicidio, avrebbe dovuto conseguire la Laurea in Ingegneria Biomedica. Proprio partendo dalla vicenda di Giulia, parte del ricavato dell'attività di promozione del cortometraggio è stata devoluta dall'associazione Mama, presieduta da Alessandra Relmi, all'istituzione di una Borsa di Studio presso la facoltà di Ingegneria Biomedica dell'Università degli Studi "d'Annunzio" di Pescara, in memoria della Cecchettin.

Il progetto "La Preda nelle Scuole" si propone di sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere attraverso la visione del cortometraggio "La Preda" e la promozione di dibattiti e confronti con le istituzioni. All'appuntamento di lunedì saranno presenti il Deputato On. Guerino Testa, Il Sindaco di Pescara Avv. Carlo Masci, la Prof.ssa Antonella Sanvitale, Dirigente Scolastica del liceo classico pescarese. Inoltre interverranno la Dott.ssa Maria Carla Sacco, Magistrato presso l’Ufficio gip-gup del Tribunale di Pescara, la Dott.ssa Cinzia Di Cintio, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, il Prof. Arcangelo Merla, Preside della Facoltà di Ingegneria Biomedica dell’Università d’Annunzio, la dottoressa Emanuela Tosto, Vice Presidente di Confimi Industria Abruzzo.

La presentazione sarà moderata dalla Presidente dell'A.P.S. Mama, Alessandra Relmi. L'evento vedrà la partecipazione degli attori e del regista Di Lallo. "La Preda" ha ottenuto l'Altissimo Patrocinio della Regione Abruzzo e recentemente ha vinto il Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 nella sezione cinema e teatro. Inoltre, sarà presentato al Festival del Cinema di Venezia e di Taormina.