"Collisioni. FrÃ©dÃ©ric Chopin vs Elton John" a Francavilla al Mare domenica 19 maggio

Un modo innovativo di avvicinarsi ai classici grazie all’ incontro tra due diverse realtà: musica classica e musica leggera riunite in una lezione-concerto. Collisioni è un progetto speciale avviato a marzo 2022 dall’Associazione Identità Musicali allo scopo di avvicinare il pubblico alla musica di ogni periodo storico annullando i confini tra stili diversi tra loro. Il prossimo incontro sarà domenica 19 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare. Una lezione-concerto incentrata sulle figure di Frédéric Chopin ed Elton John, due artisti di epoche e stili quasi agli opposti, che trovano un punto di incontro davanti allo strumento comune: il pianoforte.

Da un lato le melodie di Chopin, immortali, delicate, malinconiche ma al tempo stesso tumultuose, che lo hanno consacrato icona del romanticismo; dall’altro il terremoto di note e la tastiera rock di Elton John, che ha dominato gli anni ‘70, diventando una superstar a livello mondiale. Sulla tastiera del pianoforte, le differenze tra passato e presente si annullano: Chopin ha fatto di questo strumento la sua casa, il suo rifugio; Elton John lo ha trasformato e adattato alle sue idee rivoluzionarie. ’Collisioni' è un modo per accendere l'immaginazione del pubblico e creare domande prima ancora che risposte. Il progetto vuole dimostrare quanto la musica pop prenda in prestito dalla musica classica, e quanto questa abbia anticipato alcune tendenze.

Protagoniste della serata saranno le melodie dei due autori rievocate al pianoforte dal pianista Federico Santori. A presentare gli incontri e tenere le lezioni sarà il Maestro Alfredo Bruno, direttore d’orchestra dell’Ensemble Baccano e presidente dell’Associazione Identità Musicali. L’evento è in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare. ‘Identità Musicali’ è un’associazione giovanile che ha già promosso in regione diverse attività attorno al progetto dell’Ensemble Baccano, un’orchestra composta da giovani musicisti abruzzesi. Anche questa iniziativa nasce all’interno di una serie di progetti che vuole conferire e restituire un ruolo centrale al dialogo fra musica e quotidianità, attraverso eventi immediati, accessibili, coinvolgenti e progettati insieme al pubblico.

‘Collisioni’ ha trovato un particolare sostegno nel Comune di Francavilla al Mare. I biglietti per domenica 19 sono disponibili su Ciaotickets al link: (https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/collisioni-chopin-vs-elton-john), nei punti vendita del circuito o presso la biglietteria del Palazzo Sirena (aperta in occasione degli eventi in programma). Le Collisioni passate hanno messo a confronto Mozart e i Beatles, Franz Schubert e De André, Puccini e Mina, Beethoven e David Bowie, Tosti e Cicognini, Giuseppe Verdi e Lucio Dalla, Schumann e Lucio Battisti. Sono andate in scena a Francavilla, Vasto e Rimini. Le grafiche sono di Marco Antonetti.