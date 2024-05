"Un caffè con Pescara News": intervista ad Alessandro D'Alonzo

Per la nostra rubrica “Un caffè con Pescara News” abbiamo incontrato, al Bar Nero Cafè, Alessandro D'Alonzo, candidato al consiglio comunale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. D'Alonzo, 39 anni, corre per palazzo di città nelle file di Fratelli d'Italia.



Con lui abbiamo parlato delle opportunità che potranno derivare dal concreto incremento del turismo attraverso una politica mirata di investimenti nel settore aeroportuale, di cui D'Alonzo è esperto, essendo attualmente vice presidente della Saga. Ne abbiamo così approfittato per tracciare anche un bilancio di questi anni da lui trascorsi nel cda della società. Infine ci siamo concentrati sull'importanza del commercio, da sempre asset strategico per Pescara.

