Conto alla rovescia per la 4^ edizione del Pulpa Festival

Nel weekend tra il 17, 18 e 19 maggio si terrà a Montesilvano la 4^ edizione del Pulpa Festival dedicata all’intercultura. Cuore pulsante dell’iniziativa sarà Palazzo Baldoni, che diventerà il fulcro del progetto d’arte urbana con la realizzazione di murales a tema su ben cinque facciate. Tanti gli eventi collaterali da vivere nei tre giorni:

STREET ART - Cinque artisti internazionali: Ligama, Attorrep, Vera Bugatti, Neve e Vittorio Valiante.

STREET MUSIC - Il DIORAMA FESTIVAL presenta due artisti internazionali: Marsiglia e Shorty.

STREET ILLUSION - a cura della Proloco Ville Montesilvanesi

SPORT - Street basket con l’asd Virtus Basket, Pugilato con l’asd Di Giacomo, Hip Hop Dance con ARP Academy, Skateboard Track con FeelGood The Academy

LABORATORI - In collaborazione con La Casa di Cristina, Diversamente e PescaraBimbi. Il Diorama Festival, con la direzione artistica di Spagnuolo, costruirà un intervento di street art dedicato ai ragazzi con disabilità della Casa di Cristina sul tema “Disabilità e Originalità”.

STREET FOOD

DISEGNO LIVE con la Scuola Internazionale di Comics

MERCATINI E ARTIGIANATO

L’intercultura è un tema che sta particolarmente a cuore all’amministrazione comunale e che porta avanti da anni. Non è un caso, infatti, che il fantastico mondo del Pulpa Festival si aprirà con un meeting che verrà condotto dai ragazzi di Divercities e Diversamente che, dallo scorso ottobre, grazie al coordinamento del Comune di Montesilvano e delle associazioni Formula e Movimentazioni, presenteranno le linee guida prospettate nelle assemblee cittadine interculturali portate avanti sinora. Appuntamento di apertura del Festival, venerdì 17 maggio alle ore 9 presso la Sala Consiliare del Comune.

18 e 19 maggio in piazza Indro Montanelli ci sarà il Melting Pot Fest. Per consentire lo svolgimento di questa manifestazione, da oggi e fino al 19 maggio dalle ore 0,00 alle ore 24, e comunque fino ad ultimazione preventiva della manifestazione, ci sarà l'istituzione di “Divieto di sosta con rimozione” e “Divieto di transito” su intera Piazza Quattrocchi e parte di via Muzii nel tratto in adiacenza a Palazzo Baldoni (tratto Piazza Quattrocchi/piazza Montanelli); istituzione di temporanea inversione di Senso Unico direz. Sud/Nord di via Muzii nel tratto P.zza Quattrocchi/via Vestina.