RiderDays, a Pescara tre giorni di motodivertimento

Street food, test ride di moto BMW e Honda, animazione, moto e stuntman show, temporary shop, musica live, workshop, corsi di guida per i più piccoli, mototour, esposizione di moto storiche e d'epoca e molto altro: i RiderDays, evento a ingresso gratuito in programma dal 24 al 26 maggio al Porto Turistico Marina di Pescara, sono una festa di tre giorni dedicata al mondo delle moto.

Si parte oggi alle 17 con la Slow Race - gara di lentezza e, a seguire, la cerimonia di apertura che vedrà uno spettacolo di motoshow e la presentazione dei motoclub partner, il tutto alla presenza delle istituzioni. La sera prosegue con il concerto “Eclipse - A Pink Floyd Story” e degli Straitsland, la tribute band dei Dire Straits.

Domani invece sarà alla volta di test ride, mototour, stuntman show e moto show, e sul palco del RiderStage ospiti e testimonial del mondo motociclistico, piloti e motoviaggiatori che racconteranno le loro imprese agonistiche, i viaggi avventura e le attività di solidarietà, perché il motociclismo non è solo divertimento, è appartenenza ad una comunità di valori.

Alle 19,30 nuovamente il concerto Eclipse - A Pink Floyd Story e a seguire l'esclusivo Dunlop Party in abiti anni '90 con la musica dei Ninetendo che animeranno la pista con le hits di quel decennio. Anche la chiusura di domenica promette di essere spettacolare con spettacoli di animazione e foto di gruppo finale. A completare il villaggio, shop per acquistare accessori moto, oltre 50 moto d'epoca e storiche in esposizione, 2 piste di avviamento alla guida, più di 10 truck di street food, birra artigianale e cocktails point che promettono una 3 giorni di puro "motodivertimento".



Spazio anche alla sicurezza stradale con: Polstrada, presente con la Lamborghini e il Camper azzurro per le consuete attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale; Polizia Penitenziaria, con dimostrazione di MGA metodo globale di difesa, FMI Abruzzo con i corsi gratuiti di guida sicura per bambini e ragazzi. Tanti progetti con un unico scopo, quindi, inserendosi in un segmento turistico dal forte richiamo. Il tutto organizzato dalla Aps TerraMatria.

"Iniziative come questa, rese possibili dall'impegno appassionato di molti, attirano tante persone da fuori Abruzzo - commenta Giancarlo Alfani, Ceo di Oiko e organizzatore dell'evento - Durante questi giorni Pescara diventerà il punto di riferimento per il mondo delle moto, grazie a un programma ricco di attività, agli itinerari pensati per esplorare l'Abruzzo e agli eventi collaterali. Spero che questa iniziativa possa ispirare altri a unirsi a noi in questo percorso verso la valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo più consapevole e autentico. Insieme, possiamo fare la differenza, lasciando un'impronta positiva nelle vite delle persone e nei cuori dei viaggiatori".