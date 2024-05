I quattro candidati sindaci a confronto con Pescara News

Nel primo pomeriggio di mercoledì 29 maggio si terrà in Comune un confronto pubblico tra i quattro candidati sindaci, organizzato da PescaraNews.net. Il dibattito è previsto nella sala consiliare. Appuntamento a partire dalle ore 15.

Carlo Costantini, Gianluca Fusilli, Carlo Masci e Domenico Pettinari risponderanno alle domande del sociologo Orazio Di Stefano e del giornalista Massimo Giuliano, che verteranno su tutte le principali tematiche di attualità che interessano la nostra città.

Sarà possibile seguire l'evento (aperto a tutti) sia partecipando in presenza (massimo 99 persone in sala) sia collegandosi in diretta live streaming sul nostro giornale on line, all'indirizzo www.pescaranews.net.