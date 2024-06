Festa della Repubblica a Spoltore con "Le Note del Cinema Italiano"

Sabato 1° giugno alle ore 21 Spoltore celebra la Festa della Repubblica con l'Orchestra 12 Note del Direttore Riccardo Rossi ed il Concerto "Le Note del Cinema Italiano" in piazza D'Albenzio: l'evento è organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed il Presidente Luigi Spina, con il Patrocinio del Comune di Spoltore.

"Siamo fieri di concedere al nostro comune un prestigioso appuntamento in occasione della la Festa della Repubblica Italiana che merita di essere ricordata e che nel nostro piccolo cerchiamo di celebrare attraverso la musica che ha il forte potere di unire le persone", dichiara il Presidente. L'orchestra ha ora al suo attivo numerosi concerti e partecipazioni a prestigiose rassegne e manifestazioni nazionali con musiche di film di carattere epico e grandioso, come le pellicole per cui sono state composte ed oggi ricordate come successi internazionali.

La direzione artistica è di Manuela Martinelli, presentera' la giornalista Alessandra Renzetti. L'accesso è gratuito, ed in caso di maltempo si terrà comunque all'interno della SOMS.