Ciclismo: Giulia Giuliani nella selezione del K2 Team per L'Alpes Gresivaudan Classic

C'è anche la ciclista di Corvara Giulia Giuliani nella selezione del K2 Women Team per L'Alpes Gresivaudan Classic, corsa in terra francese in programma domenica 2 giugno. Si tratta del primo appuntamento del mese di giugno per la ventunenne, che è reduce da ottimi risultati in terra marchigiana dove ha anche conquistato due secondi posti. La corsa francese di un giorno, che quest'anno spegne le 3 candeline, è un appuntamento fondamentale per la squadra del Team Manager Massimo Ruffilli e del direttore sportivo abruzzese Enrico Giuliani che avrà la possibilità di confrontarsi con atlete che vengono da tutto il mondo.

Si parte da Chapareillan e si arriva a Chamrousse dopo 112 km con ben 5 gpm e un dislivello complessivo di 1500 m. La prima salita da affrontare è il Col du Moutaret di 3^ categoria dopo 30 km di gara e da quel momento sarà tutto un intervallarsi di sali e scendi. Si continua con il Col du Barioz (1^ cat.), il Col des Ayes (2^ cat), il Col de Mouilles (4^ cat) ed infine la salita di Chamrousse a 1750 m di altezza dove è posto anche il traguardo. Il K2 Women Team si presenta con una selezione di 6 atlete, di cui 5 italiane. Al via della gara in Francia accanto all'abruzzese Giulia Giuliani ci saranno la friulana Alice Papo, la piemontese Vittoria Ruffilli, la romana Sara Pellegrini, la toscana Gemma Sernissi e la bulgara Ivana Tonkova.

Line up 3° Alpes Gresivaudan Classic (2 giugno, cat. 1.1)

- Alice Papo 17/08/2003

- Vittoria Ruffilli 03/04/2002

- Sara Pellegrini 13/03/2004

- Gemma Sernissi 06/03/2000

- Giulia Giuliani 05/07/2002

- Ivana Tonkova 29/05/2003