Tanti appuntamenti in programma per il Centenario del Circuito di Pescara

Presentati in Comune i prossimi appuntamenti del Centenario del Circuito di Pescara. Il sindaco Carlo Masci ha ribadito l'importanza della rievocazione di questa storica manifestazione automobilistica identitaria della nostra città, mentre l'assessore allo sport Patrizia Martelli ha fatto gli onori di casa dando la parola ai relatori e ringraziando Masci e il presidente del consiglio regionale Sospiri per aver supportato l'intero cartellone.

La direttrice della Soprintendenza Archivistica di Pescara, Giuseppina Rigatuso, ha annunciato la mostra fotografica e documentale che si terrà all'Aurum dal 22 giugno al 13 luglio con l'esposizione di 75 pannelli. Il presidente dell'Old Motors Fabio Di Pasquale ha invece parlato del raduno Ferrari che si terrà il 15 e 16 giugno. Infine il presidente della Pro Loco Pescara Aternum, Guerino D'Agnese, ha illustrato il contributo della Pro Loco Pescara Aternum che ha riguardato differenti eventi e attività culturali e artistiche. Importante il convegno che si terrà domenica 16 giugno all'Aurum: “La bella favola del Circuito di Pescara”.

Da non perdere inoltre la realizzazione del cortometraggio che verrà proiettato in piazza della Rinascita sabato 13 luglio. Infine, D'Agnese ha invitato a iscriversi all'Estemporanea di pittura che si terrà nella zona pedonale del centro cittadino venerdì 12 luglio per l'intera giornata, a tema "D'Annunzio, De Sterlich e il mito della velocità": l'evento sarà dedicato alla memoria del giornalista sportivo Francesco Santuccione, il massimo esperto della storica gara automobilistica. Si vuole far conoscere la nostra più bella storia ai giovani affinché comprendano, sull'esempio dei nostri avi, che si possono progettare e organizzare manifestazioni di rilevanza europea anche vivendo in provincia.