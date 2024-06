Masci ringrazia gli elettori: "Straordinaria vittoria, costruiremo una Pescara che risplende di progresso"

"Cari pescaresi, mi sono preso qualche giorno di pausa per assaporare fino in fondo questa straordinaria vittoria, adesso è arrivato il momento di esprimere la mia gratitudine". Comincia così un post, pubblicato oggi sui social, in cui il sindaco Masci ringrazia gli assessori e i consiglieri “che mi hanno accompagnato in questi cinque anni difficili, intensi, bellissimi”, nonché i partiti e i candidati del centrodestra “che hanno viaggiato al mio fianco in questo mese di campagna elettorale, che hanno contribuito a questo meraviglioso risultato, che mi ha visto arrivare al 51% dei consensi con un distacco di 18 punti dal primo degli avversari”.

Il primo cittadino riserva un pensiero anche ai suoi amici, “il cui affetto mi accompagna da tanti anni, che mi hanno dato sempre il loro sostegno anche nei momenti più difficili”, e ai figli, “che sono la colonna portante della mia vita, che ogni volta mi riempiono di un amore incondizionato, che riescono ad affrontare i momenti difficili che tutti attraversiamo sempre con lo spirito di chi guarda le positività delle cose”.

Infine Masci ringrazia gli elettori: “Mi avete accordato ancora una volta la vostra piena fiducia, questo per me è il più grande onore che potessi ricevere, il vostro appoggio e la vostra fiducia sono la testimonianza dell'amore che condividiamo per la nostra città. Vi prometto che continuerò a lavorare senza sosta per rendere Pescara sempre più bella, più moderna, più sostenibile, più accogliente, più colorata. Il mio cuore è pieno di forza, speranza e passione per il cammino che ci attende. Insieme costruiremo una Pescara che risplende di orgoglio e progresso”.