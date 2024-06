Dal 20 al 23 giugno a Spoltore la XXV edizione della Festa di San Giovanni

Dal 20 al 23 giugno si tiene a Spoltore la XXV edizione della Festa di San Giovanni. Nella sala consiliare del Comune giovedì 20 si svolgerà il primo evento dal titolo “Greenway del Seminario e Sostenibilità Ambientale”, un seminario formativo per gli architetti allargato ad associazioni e cittadini interessati al processo di mobilità sostenibile avviato dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica. Alla luce dei primi risultati relativi al progetto di fattibilità per il recupero del tracciato che costeggia Fosso del Seminario, un antico percorso di collegamento tra la zona collinare con il lungofiume Pescara, interverranno tra gli altri Alberto Ulisse del Dipartimento di Architettura di Pescara, Caterina Artese Responsabile Forestale della Riserva Regionale Lago di Penne e Fernando Di Fabrizio Ambasciatore del Parco nel Mondo.

La sera di venerdì 21 e sabato 22 giugno, nella Società Operaia di Mutuo Soccorso, si svolgerà la rassegna di cinema indipendente “Video Green Bag”, alla prima edizione, curata da Davide Di Nisio, Stefano D’Ettorre con la collaborazione dell’Ass. No Hay Banda. Una occasione per proporre un punto di vista piccolo dentro un territorio piccolo, diconoi curatori della rassegna: “I quattro film scelti non coprono che uno spazio di Provincia. Stanno tutti in quel quadrato che dal Vomano arriva alla Majella. I quattro autori, tutti abruzzesi, hanno raccontato nei loro rispettivi film, piccole figure in piccoli paesaggi e piccole aziende in piccoli territori, come nel caso del regista Peter Ranalli capace di ricostruire, in modo originale, ascesa e caduta della storica azienda Monti.

La manifestazione si concluderà domenica 23 giugno con la Festa di San Giovanni, la notte più magica dell’anno, appartenente alla tradizione popolare e riproposta dall’associazione I Colori del Territorio ormai da oltre due decenni. Un culto legato al sole e all’acqua molto sentito in Abruzzo, da sempre festeggiato nei paesi di Civitella Roveto, Pescina, Bisegna e Ortona de’ Marsi e che negli ultimi anni viene riproposta in diversi comuni. Fin dalle ore 17, nella Chiesetta di San Giovanni, tenuta aperta ed addobbata per l’occasione dalla famiglia Febo, saranno esposti i Ramajetti, composti da nove erbe aromatiche, con cui sarà possibile stringere il rito del comparatico sigillando un vincolo di amicizia.

Il laboratorio di tamburi a cornice Colpi Bassi diretto da Tino Santoro aprirà la Festa da Ballo con l’esecuzione di alcuni brani per percussioni e voce; poi sarà la volta della Compagnia della Pescara che per l’occasione indosserà l’abito tradizionale ed eseguirà un repertorio di balli abruzzesi. Ospiti molto attesi sono gli insegnanti del Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino di Roma, punto di riferimento per numerosi artisti di musica tradizionale per la promozione e la trasmissione dei repertori coreutico/musicali dell’Italia del centro-sud. Tra gli ospiti Alessandro Calabrese per la Saltarella di Amatrice, Cristina Falasca per la Spallata di Schiavi d’Abruzzo, Franca Tarantino per la Pizzica Pizzica, Maria Del Porto con la Tammurriata e Nicoletta Grande con la Tarantella di Montemarano.

Una serata dedicata alla musica, ai balli e alla tradizione che avrà il suo apice con l’accensione del grande falò. A tarda sera quando il fuoco si ridimensiona giunge il momento del salto del fuoco da parte dei più giovani e di persone che tenendosi per mano sanciscono per sempre il rapporto di comare e compare. Un settore della festa sarà dedicato al Mercato Contadino, dove sarà possibile degustare i prodotti gastronomici della tradizione regionale abruzzese. Info programma: I Colori del Territorio – Tel. 338 5619192.