Spoltore Ensemble 2024, il programma completo con ospiti ed eventi

Ritorna con grande entusiasmo lo Spoltore Ensemble, giunto alla sua 42esima edizione, in programma dal 14 al 18 agosto a Spoltore. Anche quest'anno, la manifestazione si preannuncia un imperdibile appuntamento estivo, in cui cultura, musica, teatro e divertimento saranno i protagonisti indiscussi delle cinque giornate di eventi.

La città di Spoltore è pronta ad accogliere un ricco parterre di ospiti illustri che animeranno l’evento con performance di altissimo livello. Tra gli artisti in programma si annoverano il celebre trombettista Fabrizio Bosso, l'attore e comico Francesco Paolantoni, il talentuoso attore Sebastiano Somma, il pianista Michele Di Toro, l'acclamata Orchestra Sinfonica Abruzzese e l'eclettico Alberto Caiazza.

«Siamo orgogliosi di celebrare anche per il 2024 l’ormai tradizionale appuntamento con lo Spoltore Ensemble, giunto alla sua 42esima edizione, - spiega il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli - un evento che ogni anno arricchisce la nostra comunità con momenti di grande cultura e spettacolo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione e invito tutti a partecipare per vivere insieme un'esperienza indimenticabile».

Per il direttore artistico della manifestazione, Giuliano Mazzoccante, «lo Spoltore Ensemble rappresenta una fusione unica di arte, musica e teatro, un vero e proprio festival delle emozioni. Quest'anno abbiamo voluto puntare su un programma variegato e di qualità, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di regalare serate all'insegna della bellezza e del divertimento».

L'edizione di quest'anno promette di essere una delle più memorabili, con eventi che spaziano dalle esibizioni musicali ai monologhi teatrali, passando per performance comiche e concerti sinfonici. Un'occasione unica per riscoprire la bellezza delle arti performative e per trascorrere serate estive all'insegna della cultura e dell'intrattenimento.

Di seguito il programma degli eventi con i relativi ospiti (il programma potrebbe subire variazioni):

Mercoledì 14 agosto

· QUARTETTO DI SASSOFONI ACCADEMIA

· GALA DI STELLE DANZANTI

Spettacolo di danza classica e contemporanea con i primi ballerini dei più famosi teatri nazionali e internazionali.

· MICHELE DI TORO TRIO

Omaggio a Michel Petrucciani

Giovedì 15 agosto

· THE HEART OF THE HARP

· WE WONDER

FABRIZIO BOSSO QUARTET

· CRAZY STOMPIN’ CLUB

· SALHARA - DJ SET E SAX

· ALBERTO CAIAZZA

Spettacolo di Cabaret

Venerdì 16 agosto

· DIESDUO

· SALOTTO PAOLANTONI

Francesco Paolantoni

con Arduino Speranza

· GIACOMO RASETTI

Spettacolo di Cabaret

· CLAUDIO FILIPPINI QUARTET

Sabato 17 agosto

· TRIVERSE, Trio Jazz

· SEBASTIANO SOMMA

TRA TEATRO E MUSICA

Storie, racconti, aneddoti, della vita di Lucio Battisti e Lucio Dalla

· SCANZONATI, STEFANO MARCHESE JAZZ QUARTET

· I 4 SANTI SHOW e MAX ELIA

Spettacolo di Cabaret

Domenica 18 agosto

· TRIBUTO A EDITH PIAF

· ISA - ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

RHAPSODY IN BLUE

· THE FUZZY DICE ORCHESTRA

E tanti spettacoli per bambini e famiglie