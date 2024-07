Tutti a cantare con Orietta Berti, è la magica notte dell'Outlet Village

Le Notti Bianche del Città Sant’Angelo Village Outlet sono riprese ieri sera, 11 luglio, con il concerto ad ingresso libero di Orietta Berti. La cantante, con la sua carica di simpatia ed energia, ha intrattenuto il numero pubblico presente con un repertorio che ha spaziato dalle sue hit anni ’60 ai successi più recenti come “Mille”, “La discoteca italiana” e “Una vespa in 2”. Brani che hanno fatto cantare e ballare grandi e piccini.

Non sono poi mancati i classici come “Via dei ciclamini”, “Io ti darò di più”, “Tipitipitipiti” e “Fin che la barca va”. Le Notti Bianche di Città Sant’Angelo Village Outlet, tutti i giovedì fino all’8 agosto, prevederanno oltre ai live anche sconti dal -30% sui prezzi a saldo, dalle 16 alle 24, nei negozi aderenti. Si andrà avanti adesso con altri artisti di grido come Cristina D'Avena, Cristiano Malgioglio, Rosa Chemical ed Edoardo Vianello.

FOTO DI GIADA DI BLASIO